Elazığ’da pompalı ve tabancalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ’da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine dakikalar kala bir araca düzenlenen silahlı saldırı da 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay,saat 23.20 sıralarında merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen bir grup, sokakta araçta içinde bulunan M.G., H.A ve Bilal Ç.’ye pompalı tüfek ve tabancalarla saldırı düzenledi. Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, yaralı Bilal Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüpheliler ise bölgeden kaçtı.

Çok sayıda polis ekibi hem olay yerinde hemde çevrede araştırma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada olayda kullanılan 1 pompalı tüfek ile 2 tabanca metruk bir binada bulundu.

Şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi.