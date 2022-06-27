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Elazığ’da polis uyuşturucuya geçit vermiyor: 4 gözaltı

Elazığ’da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde sürdüğü çalışma neticesinde 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 27.06.2022, 11:20
Elazığ’da polis uyuşturucuya geçit vermiyor: 4 gözaltı

Elazığ’da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde sürdüğü çalışma neticesinde 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde il genelinde çalışmalar sürüyor. Yürütülen çalışmalar sırasında il merkezinde şüphe üzerine durdurulan araç ve şahıslarda yapılan aramalarda 2 parça halinde 977 gram Kubar Esrar maddesi ile 2,8 gr Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bunun üzerine S.Ç. (30), M.B.Ö. (25), U.S. (31) ve Y.Ç. (28) gözaltın alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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