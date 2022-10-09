Elazığ’da polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor: 2 tutuklama

Elazığ’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, kent genlinde rutin asayiş kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, 12,17 gram metamfetamin maddesi, 5,57 gram kubar esrar maddesi, tütünle karışık 3,68 gram kubar esrar maddesi, 1 adet madde tartımında kullanıldığı düşünülen hassas terazi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan M.P. (37) ve E.D. (38) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkardıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.