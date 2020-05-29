Elazığ’da pikap devrildi: 1’i ağır 3 yaralı

Elazığ’da bir pikabın devrildiği kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi Şeker Fabrikası kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 23 DK 134 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Pikapta bulunanlardan 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.