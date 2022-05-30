Elazığ’da parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

Elazığ’da bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yüzüğü parmağında sıkışan kadın, bir süre kendi çıkarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Kadın bunun üzerine itfaiye müdürlüğüne giderek yüzüğünün parmağına sıkıştığını ifade etti. Hemen çalışma başlatan ekipler, kısa süre içerisinde sıkışan yüzüğü kesip çıkardı.

Yüzüğün çıkarılmasından sonra rahat bir nefes alan kadın, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.