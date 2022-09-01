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Elazığ’da park halindeki otomobilden inşaat malzemesi çalındı
Elazığ’da gece saatlerinde park halindeki otomobile giren hırsız, piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira olan inşaat malzemesini çalarak kayıplara karıştı.
Asayiş 01.09.2022, 10:50
Elazığ’da gece saatlerinde park halindeki otomobile giren hırsız, piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira olan inşaat malzemesini çalarak kayıplara karıştı.
Olay, dün gece merkez Rızaiye Mahallesi Akkuş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten çıkarak evine gelen Kenan A. isimli vatandaş, sabah tekrar işe gitmek isterken arabasının bagajında inşaat malzemesi olan 11 kiloluk hilti ve matkabın olmadığını fark etti. Evi kontrol eden Kenan A. orada da bulamayınca aracına hırsızın girdiğini anlayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemenin ardından, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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