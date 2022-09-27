Elazığ’da park halindeki araç alev aldı

Elazığ’da park halindeki araç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Olay sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Olay Ataşehir Mahallesi Yiğitcan Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar çıktı. Araçtan çıkan dumanı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.