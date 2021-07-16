banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Demir ve demir dışından ilk yarıda 5.7 Milyar Dolarlık ihracat
Demir ve demir dışından ilk yarıda 5.7 Milyar Dolarlık ihracat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor

Elazığ’da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Elazığ’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Asayiş 16.07.2021, 20:00
Elazığ’da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
banner502

Elazığ’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Cahit Dalokay Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Y. idaresindeki 23 AAK 939 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir adama çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
28°
açık
banner501