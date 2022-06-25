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Elazığ’da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Elazığ’da bir hafta önce otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Asayiş 25.06.2022, 10:27
Elazığ’da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Elazığ’da bir hafta önce otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Kaza, 1 hafta önce merkez Çaydaçıra Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.T. idaresindeki 44 ACC 896 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Merve Güneş’e çarptı. Kazada öğrenci olduğu öğrenilen Güneş ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Genç kız Merve Güneş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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