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Elazığ’da otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 05.08.2021, 09:50
Elazığ’da otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Harput yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 DZ 621 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp taşlık alana daldı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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