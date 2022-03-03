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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya’nın güvenliği için neyin gerektiğini Batı belirleyemez" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Bugünkü durumlarda biz bu tehdide boyun eğemezdik. Çünkü Ukrayna’yı Rus karşıtı bir merkez haline getirdiler. Biz iyi niyetliyiz ama güvenliğimizin tehdit edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Ukrayna’nın Harkov bölgesinde Rus birliklerinin saldırıları sonu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10’u çocuk 285 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Elazığ’da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.
Asayiş 03.03.2022, 11:40
ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, merkez Doğukent Mahallesi Fethi Sekin Şehir Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 52 AC 116 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen E.T.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya E.T. hafif yaralandı. Sürücü, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.