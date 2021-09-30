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Elazığ’da otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

Elazığ’da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Asayiş 30.09.2021, 09:18
Elazığ’da otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

Elazığ’da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Güney Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AK 136 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan 23 LC 743 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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