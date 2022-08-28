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Elazığ’da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı
Elazığ’da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Asayiş 28.08.2022, 19:07
Elazığ’da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Keban Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ve plakaları öğrenilemeyen traktör ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile traktör ikiye bölünde. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
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