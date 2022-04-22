Elazığ’da otomobil göle uçtu, sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kıyıya yüzdü

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil göle uçtu. Kazada yaralanan sürücü, kendi imkanları ile araçtan çıkarak kıyıya yüzdü.

Kaza, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki 23 FH 853 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu göle uçtu. Sürücü kendi imkanlarıyla araç içerisinde çıkarak kıyıya yüzdü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Göle düşen otomobil, AFAD ve Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonrası gölden çıkartıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.