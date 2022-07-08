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Elazığ’da otomobil bahçeye uçup ters döndü: 4 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, evin bahçesine uçup ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Asayiş 08.07.2022, 17:59
Elazığ’da otomobil bahçeye uçup ters döndü: 4 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, evin bahçesine uçup ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Çortunlu Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 AAH 689 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan evin bahçesine uçtu. Bahçede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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