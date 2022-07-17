Elazığ’da otomobil ambulansa çarptı: 3 yaralı

Elazığ-Bingöl karayolunda otomobilin ambulansa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Konakalmaz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Muş’tan Malatya’ya hasta götüren ardından tekrar Muş’a dönmek için yola çıkan 49 DB 356 plakalı ambulansa arkadan çarptı. Kazada ambulansta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme başlattı.