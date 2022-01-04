Elazığ’da oto teyp hırsızı yakalandı

Elazığ’da park halindeki otomobilin içinden piyasa değeri 2 bin lira olan teybi çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde bir otomobilin içinden teyp çalındığı bilgisini aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, piyasa değeri 2 bin lira olan teybi çalanın M.K. olduğunu tespit etti. Şüpheli 2 saat sonra ekipler tarafından çaldığı teyple birlikte yakalanarak gözaltına alınırken çalınan malzeme, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli M.K., bugün adliyeye sevk edildi.