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Elazığ’da orman yangını

ELAZIĞ’IN ARICAK İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININI SÖNDÜRMEK İÇİN EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Asayiş 28.09.2020, 17:15
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Elazığ’da orman yangını

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, ilçeye bağlı Gümüşyaka Mahallesi’nün yukarı kısmında bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kuru otların ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Daha çok örtü altı yangını şekilde devam eden orman yangını nedeniyle bölgeye belediyeye ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilirken, vatandaşlar da çalışmalara destek verdi. Bir taraftan yangının yayılmaması için traktörle müdahale edilirken, diğer taraftan da ekipler ve vatandaşlar alevleri söndürmek için kazma ve küreklerle çalışma yapmaya başladı.

Devam eden yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

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