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Elazığ’da öğrenci minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ’da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü özel eğitim okulunda eğitim gören öğrenci olmak 5 kişi yaralandı.

Asayiş 20.08.2022, 13:59
Elazığ’da öğrenci minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ’da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü özel eğitim okulunda eğitim gören öğrenci olmak 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Ulukent Mahallesi Dibekli Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACE 692 plakalı otomobil ile özel eğitim okulunda eğitim gören öğrencileri taşıyan 23 LV 580 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 4’ü özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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