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Elazığ’da motosiklet hırsızı yakalandı

Elazığ’da park halindeki motosikleti çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 16.06.2022, 12:14
Elazığ’da motosiklet hırsızı yakalandı

Elazığ’da park halindeki motosikleti çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bir vatandaşın park halindeki motosikletinin çalındığı ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin G.B. olduğunu tespit etti. Şüpheli çaldığı motosikletle birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, çalıntı motosiklet ekipler tarafından sahibine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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