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Elazığ’da minibüsün çarptığı yaya yaralandı
Elazığ’da minibüsün çarptığı yaya yaralandı.
Asayiş 22.02.2022, 11:04
Elazığ’da minibüsün çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, Merkez İzzetpaşa Mahallesi Hozat Garajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 M 0273 plakalı minibüs yoldan geçen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs hafif yaralandı. Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekipler, kazayla ilgili inceleme yaptı.