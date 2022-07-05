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Elazığ’da minibüs tabelaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ’da minibüs petrol önünde bulunan tabelaya çarptı, kazada sürücü yaralandı oğlu ise hayatını kaybetti.

Asayiş 05.07.2022, 23:29
Elazığ’da minibüs tabelaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ’da minibüs petrol önünde bulunan tabelaya çarptı, kazada sürücü yaralandı oğlu ise hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 23 K 6124 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu benzin istasyonu önündeki tabelaya çarptı. Kazada, sürücü yaralanırken oğlu Berat K. ise aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla ilçe devlet hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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