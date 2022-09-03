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Elazığ’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Elazığ’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıdan 8 kişi yaralandı.
Asayiş 03.09.2022, 18:05
Elazığ’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıdan 8 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Zafran Mahallesi Kanalboyu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki LB OB 23 yabancı plakalı otomobil ile Y.Y. idaresindeki 23 K 4654 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarken kazada 8 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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