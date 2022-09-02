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Elazığ’da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Elazığ’da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Asayiş 02.09.2022, 10:54
Elazığ’da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Bingöl karayolunun 23. kilometresi Çağlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ö. idaresindeki 23 HT 325 plakalı hafif ticari araç ile İ.D. yönetimindeki 23 ACE 450 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.
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