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Elazığ’da metruk evde korkutan yangın

Elazığ’da metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Asayiş 10.08.2021, 09:11
Elazığ’da metruk evde korkutan yangın

Elazığ’da metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Sarayatik Mahallesi’nde bulunan 2 katlı metruk bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü. Olay yerine tedbir amaçlı polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
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