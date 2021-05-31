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Elazığ’da metruk ev yangını

Elazığ’da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Asayiş 31.05.2021, 23:28
Elazığ’da metruk ev yangını

Elazığ’da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Yeni Mahalle Eğri Sokak’ta bulunan metruk müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı. Yangını, fark eden mahalle sakinleri, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü.

Herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmayan yangında maddi zarar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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