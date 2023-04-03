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Elazığ’da makas atan sürücü kameraya yansıdı

ELAZIĞ’DA TRAFİKTE MAKAS ATARAK İLERLEYEN HAFİF TİCARİ ARAÇ, HEM KENDİ CANINI HEM DE BAŞKA SÜRÜCÜLERİN HAYATINI TEHLİKEYE ATARKEN, O ANLAR BİR OTOMOBİLİN KAMERASINA YANSIDI

Asayiş 03.04.2023, 10:11
Elazığ’da makas atan sürücü kameraya yansıdı

Elazığ’da trafikte makas atarak ilerleyen hafif ticari araç, hem kendi canını hem de başka sürücülerin hayatını tehlikeye atarken, o anlar bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun trafikte makas atarak ilerleyen hafif ticari araç, başka bir otomobilin kamerasına yansıdı. Plakası ve kimliği henüz belli olmayan sürücünün, yoğun trafikte makas atarak seyir ettiği görüldü.

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