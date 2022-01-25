Elazığ’da mahsur kalan vatandaşların imdadına polis ekipleri yetişti

Elazığ’da kar ve tip sonrası yollarda mahsur kalan 5 vatandaş, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ’da kar yağışı ve tipi aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bu kapsamda Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yolların son durumunun kontrol edilmesi, gerekli tedbir ve güvenliğin alınabilmesi için devriye görevi gerçekleştiriyor. Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye atarken Palu- Alacakaya yolunun 5. kilometresinde zincirinin kırılması sonucu kar yağışı ve tip nedeniyle araç içinde mahsur kalan bir vatandaşı fark etti. Polis ekiplerince kurtarılan şahıs ilçe merkezine götürüldü.

Yine gece saatlerinde Çekem mevkinde 4 şahsın araç içinde mahsur kaldığı bildirilmesi üzerine trafik ekipleri belirtilen bölgeye intikal etti. Yolun kapalı olması nedeniyle Çekem mevki yol ayrımına kadar gidebilen ekipler, 300 metrelik mesafeyi ise yaya olarak kat etti. Araç içinde mahsur kalan 4 vatandaş, kurtarılarak ekip aracına alındı.