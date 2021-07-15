banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
15 Temmuz'u en iyi anlatan video...
15 Temmuz'u en iyi anlatan video...
Sapık hocaya tahliye!
Sapık hocaya tahliye!
Dijital Euro geliyor... Ön hazırlıklar başladı!
Dijital Euro geliyor... Ön hazırlıklar başladı!
Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu
Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu

Elazığ’da kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Elazığ’da yaklaşık 15 metre derinlikteki kuyuya düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Asayiş 15.07.2021, 09:25
Elazığ’da kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
banner502

Elazığ’da yaklaşık 15 metre derinlikteki kuyuya düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Mollaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bahçede bulunan 15 metre derinliğindeki su kuyusuna yavru bir kedinin düştüğünü fark eden vatandaşlar, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, kediyi kurtarmak için harekete geçti. Merdivenle 15 metre derinliğindeki kuyuya inen itfaiye eri, kediyi yukarı çıkardı. Kurtarılan kedi, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evine teslim edildi.
Yorumlar (0)
30°
açık
banner501