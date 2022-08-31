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Elazığ’da köpekler kümese girdi, 35 tavuğu telef etti
Elazığ’da bir kümese giren sokak köpekleri, 35 tavuğu telef etti.
Asayiş 31.08.2022, 10:53
Elazığ’da bir kümese giren sokak köpekleri, 35 tavuğu telef etti.
Olay, Beyyurdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meral Demirpolat’a ait kümese gece saatlerinde başı boş köpekler girdi. Kümeste bulan 35 tavuğu boğarak telef eden köpekler, daha sonra gözden kayboldu. Sabah kümese giden Meral Demirpolat, kümesinde bulunan tavukların hepsinin telef olduğunu gördü.
Demirpolat, daha öncede 40 tavuğunun yine köpekler tarafından telef edildiğini ifade etti.
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