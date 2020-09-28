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Elazığ’da kontrollü yıkımda hasarlı bina böyle çöktü

ELAZIĞ'DA 6.8'LİK DEPREMDE HASAR GÖREN 5 KATLI BİNA, EKİPLERİN YIKIM ÇALIŞMASI SIRASINDA BİR ANDA ÇÖKTÜ. O ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Asayiş 28.09.2020, 09:36
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Elazığ’da kontrollü yıkımda hasarlı bina böyle çöktü

Elazığ’da depremde hasar gören yapıların yıkımı kent genelinde sürerken, 5 katlı bir binanın ekiplerin kontrollü yıkım çalışmasında çökme anı kameraya yansıdı.

24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından kent genelinde başlatılan yıkım ve yapım çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Deprem sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde kentte ağır hasarlı olarak belirlenen ve yıkım kararı verilen 15 bin 200 konutun yıkılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kent merkezi dahil bir çok mahallede devam eden yıkımlar çevre güvenli alındıktan sonra kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

Bu kapsamda merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi 252. Sokak’ta bulunan 20 dairenin bulunduğu 5 katlı bir apartmanında kontrollü bir şekilde yıkımına başlandı. Ekiplerin kontrollü yıkım çalışmasında 5 katlı binanın çökme anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Kent genelinde şuana kadar binlerce konutun bulunduğu binaların yıkımı yapılırken, belirlenen diğer konutların yıkımlarının ise aralıksız sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan, depremzedeler için yapımı süren binlerce konutun tamamlanması için yoğun bir çalışma yapıldığı kaydedildi.

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