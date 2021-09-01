Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil önce araca ardından trafik ışığına çarptı

Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil, önce hafif ticari araca ardından trafik ışığına çarparak durabildi. Kazada, yaralanan olmadı.

Kaza, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi Prof. Dr. Turan Yazgan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan 23 HR 573 plakalı otomobil, önce 23 ABT 233 plakalı hafif ticari araca ardından trafik ışıklarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.