Elazığ’da kombi hırsızı yakalandı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde kombi hırsızlığı zanlısı, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılar ilçesinde meydana gelen iki ayrı ev ve işyerinden kombi hırsızlığına ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kombi seri numarası üzerinden kombiyi satın alarak evine servisle montaj yaptıran şahsa ulaşıldı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin İ.A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İ.A. emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilirken, değerinin altında çalıntı kombileri satın alan mühendislik firması sahibi ve bu firmadan en son satın alan kişiler hakkında hırsızlık malı satın almak suçundan soruşturma başlatıldı.