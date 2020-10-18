Elazığ’da kazada araçta sıkışan 4 yaralı için ekipler seferber oldu
ELAZIĞ’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2’Sİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI. EKİPLER, ARAÇLARDA SIKIŞAN YARALILARI ÇIKARMAK İÇİN SEFERBER OLDU.
Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları çıkarmak için seferber oldu.
Kaza, Elazığ-Tunceli karayolunun 6’ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 81 AZ 528 plakalı otomobil ile 23 BH 883 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2’si ağır 4 yaralı araçlarda sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler yaralıları araçlardan çıkarmak için seferber oldu. Kesici ve ayırıcı aletlerle müdahale edilen araçlardan yaralılar yarım saatlik çalışmayla çıkartıldı. Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı 4 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.
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