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Elazığ’da kaybolan keçiler jandarmanın drone desteği ile bulundu

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan keçileri drone desteği ile bularak sahibine teslim etti.

Asayiş 20.09.2021, 09:40
Elazığ’da kaybolan keçiler jandarmanın drone desteği ile bulundu

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan keçileri drone desteği ile bularak sahibine teslim etti.

Elazığ’ın Oymaağaç köyünde yaşayan 45 yaşındaki Şahin Yılmaz, 13 keçisinin gece saatlerinde ahırda olmadığını gördü. Hayvan sahibi durumu jandarmaya bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekipler, gece görüşlü ve termal özellikli drone ile yaptığı aramada keçilerin vücut ısılarından yerini belirledi. Jandarma ekipleri keçileri bulunduğu yerden alarak sahibine teslim etti.

Hayvan sahibi ekiplere teşekkür ederek, keçilerine kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydetti.

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