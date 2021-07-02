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Elazığ’da kamyonla çarpışan traktör ikiye bölündü

Elazığ’da kamyon ile çarpışan traktör ikiye bölündü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, traktör kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 02.07.2021, 14:25
Elazığ’da kamyonla çarpışan traktör ikiye bölündü

Elazığ’da kamyon ile çarpışan traktör ikiye bölündü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, traktör kullanılamaz hale geldi.

Kaza, merkeze bağlı Gözeli köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 KB 4299 plakalı traktör ile 23 BT 991 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile traktör ikiye bölünürken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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