banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu açıklandı
Filenin Sultanları finali kaçırdı
Filenin Sultanları finali kaçırdı
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira
Süper Lig'in en değerli kalecisi Uğurcan Çakır
Süper Lig'in en değerli kalecisi Uğurcan Çakır

Elazığ’da kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Elazığ’ın Maden ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Asayiş 03.09.2021, 19:30
Elazığ’da kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Elazığ’ın Maden ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Maden ilçesi Cami Kebir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 23 ABC 647 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada evinin önünde oyun oynayan 9 yaşında Mustafa Ali Çağan’a çarptı. Kamyonetin altında kalan çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından küçük çocuğun cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
31°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0