Elazığ’da kamyonet yayaya çarptı: 1 yaralı

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, merkez Doğukent Mahallesi 95. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 23 BJ 263 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen M.E.İ.’ye çarptı. Kazada yaya M.E.İ. yaralandı. Şoförün ilk müdahalesinin ardından durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.