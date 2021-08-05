Elazığ’da kamyon bariyerlere çarptı: 1 ölü

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, köprü bariyerlerine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Elazığ-Kovancılar Karayolu Gülüşkür Köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K. idaresindeki 33 VV 402 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarparak durabildi. Kazada, Zübriye Başçi Hant olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Hant’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.