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Elazığ’da kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, dünyanın en tehlikeli nükleer metallerinden ‘kaliforniyum’ olduğundan şüphelenilen bir madde ele geçirildi.

Asayiş 30.09.2021, 13:34
Elazığ’da kaliforniyum maddesi ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, dünyanın en tehlikeli nükleer metallerinden ‘kaliforniyum’ olduğundan şüphelenilen bir madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ulaşan bir istihbaratta, M.K. isimli şüphelinin dünyanın en tehlikeli nükleer metallerinden ‘kaliforniyum’ nükleer maddesini satmak için alıcı aradığı belirtildi. Şahsı takibe alan jandarma ekipleri, operasyon planladı. Şüphelinin aracı jandarma ekiplerince takibe alındı ve araca operasyon yapıldı. Şüphelinin aracında yapılan aramada 1 gram kaliforniyum olduğundan şüphelenilen madde ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen kimyasal madde ise Atom Enerjisi Kurumu’na gönderildi.

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