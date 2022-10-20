Elazığ’da kafası ağaca sıkışan inek kurtarıldı

Elazığ’da başı iki ağacın arasına sıkışan inek, Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir yaşlı kadına ait inek, otlanırken iki ağacın arasına kafasını sıkıştırdı. Sahibi ineği sıkıştığı yerden çıkaramaya çalıştığı sırada yoldan geçen Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri yardıma koştu. Yarım saat süren çalışmanın ardından ağaç bir taraftan kesilerek inek sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi. İneğinin kurtulduğuna sevinen yaşlı kadın ekiplere teşekkür etti.