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Elazığ’da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

Elazığ’ın Palu ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak kazı operasyonunda, 4 adet sikke ve 13 adet tarihi obje ele geçirilirken, suçüstü yapılan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 29.09.2021, 13:47
Elazığ’da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

Elazığ’ın Palu ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak kazı operasyonunda, 4 adet sikke ve 13 adet tarihi obje ele geçirilirken, suçüstü yapılan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Palu ilçesi Örencik Köyü Şimşat Haraba Höyük ve Kalesi bölgesinde bulunan arkeolojik sit alanı içerisinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla operasyon planladı. Operasyonda, kaçak kazı yapan A.İ.S. , Ş.H. ve O.D. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, şüphelilerden 4 adet sikke ve 13 adet tarihi obje ele geçirilirken kazı yapmada kullandıkları 3 adet dedektör ve 3 adet çapada muhafaza altına alındı.

Şüpheliler hakkında, ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

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