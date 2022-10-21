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Elazığ’da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Asayiş 21.10.2022, 08:18
Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Harput Jandarma Karakol Komutanlığınca görevlendirilen devriye ekipleri Göllübağ Köyü mevkiinde kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Jandarma ekiplerince 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken kazıda kullanılan malzemelere el kondu.