banner596

banner547

Son Dakika

Elazığ’da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Asayiş 21.10.2022, 08:18
Elazığ’da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Harput Jandarma Karakol Komutanlığınca görevlendirilen devriye ekipleri Göllübağ Köyü mevkiinde kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Jandarma ekiplerince 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken kazıda kullanılan malzemelere el kondu.

Yorumlar (0)