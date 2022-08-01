banner549

banner547

Son Dakika
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Kosova polisinden çağrı: Paniğe kapılmayın!
Kosova polisinden çağrı: Paniğe kapılmayın!
TEKNOFEST Ordu yarışmaları sona erdi
TEKNOFEST Ordu yarışmaları sona erdi
Sakaryaspor, 9 ismi renklerine bağladı
Sakaryaspor, 9 ismi renklerine bağladı

Elazığ’da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Asayiş 01.08.2022, 10:27
Elazığ’da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Merkeze bağlı Harmantepe köyünde kaçak kazı yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla operasyon planlandı ve şüpheliler kazı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Şüphelilerin kazıda kullandıkları 1 balyoz, 2 kürek, 1 çekiç, 9 adet murç, 2 adet delici ucu, 2 adet levye, 3 adet kazma, 3 adet el feneri, toplamda 50 metre uzunluğunda ip ve çok sayıda kazı aleti ekiplerce muhafaza altına alındı.

Yorumlar (0)
29°
açık