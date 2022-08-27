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Elazığ’da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Elazığ’da kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Asayiş 27.08.2022, 11:52
Elazığ’da kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Nevruz Ormanları Hüseynik mevkiinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşmaları üzerine harekete geçti.
Jandarma ekipleri şüphelilerin suç üstü yakalanabilmesi amacıyla operasyon planlandı. Yapılan operasyonda 3 şüpheli kazı yaptıkları esnada kazıda kullanılan malzemelerle yakalandı.
Jandarma ekiplerince şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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