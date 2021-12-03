Elazığ’da jandarma ekiplerinden kış lastiği denetimi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Aralıkta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle kış lastiği denetimi yaptı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, 1 Aralık itibariyle zorunlu olan kış lastiği uygulaması denetimlerine başladı. Ekipler, zorunlu kış lastiği uygulamasına geçilmesiyle birlikte can ve mal kaybının olmaması veya en aza indirilmesi amacıyla denetimleri arttırırken, sürücülere kış lastiğinin ticari araçlarda zorunlu olduğu hususi araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gerektiğini anlattı.

Denetimlerde tek tek lastikleri kontrol eden ve sürücüleri bilgilendiren jandarma ekipleri, uygulamanın 1 Nisan 2022’ye kadar devam edeceğini bildirdi.