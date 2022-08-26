Elazığ’da İYİ Parti ilçe binasından hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanlığı binasına girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde hırsız girdi. Kapıyı ve camı kırarak içeri giren hırsız, partinin bilgisayarını çaldı. Sabah geldiğinde durumu fark eden partililer, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelerek çalışma başlatan ekipler şüpheliler L.K. ve S.A.’yı tespit etti. Tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, L.K.’nın 14 ayrı suçtan S.A.’nın ise 22 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.