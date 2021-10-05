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Elazığ’da işçilerin kaldığı konteynerde yangın

Elazığ’da bir şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda konteyner kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 05.10.2021, 09:49
Elazığ’da işçilerin kaldığı konteynerde yangın

Elazığ’da bir şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda konteyner kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sürsürü Mahallesi’nde bulunan bir inşaatın şantiyesinde bulunan konteynerde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangını, fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yarım saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında konteyner kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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