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Elazığ’da iş kazası: 1 ölü
Elazığ’da bir inşaatın 4’üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Asayiş 14.02.2021, 17:01
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Elazığ’da bir inşaatın 4’üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Yazıkonak Beldesinde Merkez Mahallesi’nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan M.K., dengesini kaybederek 4’üncü kattan aşağı düştü. Olayı gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan M.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.