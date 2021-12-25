Elazığ’da inşaat işçisi yük asansörünün altında kaldı

Elazığ’da bir inşaatta çalışan işçi, yük asansörünün kırılması sonucu altında kalarak hafif yaralandı.

Olay, Kültür Mahallesi Şehit Orhan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan işçi, yük asansörünün kırılması sonucu vücudunun bir kısmı asansörün altında kaldı. Çığlık seslerini duyan inşaat çalışanları ve yoldan geçen vatandaşlar, işçinin sıkıştığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı işçiyi bulunduğu yerden kurtararak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.